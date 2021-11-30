Глава российской делегации в Вене высказался о действиях НАТО в Европе

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НАТО возвращается к ситуации биполярного противостояния в Европе. Такое мнение выразил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Глава российской делегации в Вене высказался о действиях НАТО в Европе
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«Очевидно, что натовцы сознательно возвращаются к сценариям биполярного противостояния в Европе, чреватого ужасающими последствиями», — заявил Гаврилов.

По его словам, Европа становится «заложником вольных решений и действий» Соединённых Штатов.

Гаврилов также выразил опасения в связи с размещением военной инфраструктуры Североатлантического альянса у российских границ.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал отношения России и НАТО.

По его словам, деградация инструментов контроля над вооружениями влияет на отношения России с альянсом.

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