Глава российской делегации в Вене высказался о действиях НАТО в Европе

НАТО возвращается к ситуации биполярного противостояния в Европе. Такое мнение выразил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Reuters