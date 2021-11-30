Глава российской делегации в Вене высказался о действиях НАТО в Европе
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«Очевидно, что натовцы сознательно возвращаются к сценариям биполярного противостояния в Европе, чреватого ужасающими последствиями», — заявил Гаврилов.
По его словам, Европа становится «заложником вольных решений и действий» Соединённых Штатов.
Гаврилов также выразил опасения в связи с размещением военной инфраструктуры Североатлантического альянса у российских границ.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал отношения России и НАТО.
По его словам, деградация инструментов контроля над вооружениями влияет на отношения России с альянсом.