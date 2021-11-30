МИД: НАТО испытывает Россию на прочность
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- РИА Новости
«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолётов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ответные меры России будут «адекватными, соразмерными и сдержанными».
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал отношения России и НАТО.
По его словам, деградация инструментов контроля над вооружениями влияет на отношения России с альянсом.