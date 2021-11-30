МИД: НАТО испытывает Россию на прочность

Североатлантический альянс «испытывает на прочность» Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского Министерства иностранных дел.

«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолётов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответные меры России будут «адекватными, соразмерными и сдержанными».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал отношения России и НАТО.

По его словам, деградация инструментов контроля над вооружениями влияет на отношения России с альянсом.