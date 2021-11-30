Применение «Спутника Лайт» в качестве бустера для всех вакцин одобрено в ОАЭ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что применение российского препарата против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера для всех вакцин одобрено в ОАЭ.

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин в ОАЭ Министерством здравоохранения и профилактики страны», — цитирует сообщение фонда ТАСС.

Ранее власти Филиппин одобрили решение применять российскую вакцину «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера вне зависимости от первой вакцины.

25 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в гражданский оборот в России выпущено 70 млн комплектов антикоронавирусной вакцины «Спутник V» и 15 млн «Спутник Лайт».