В Китае заявили, что новые штаммы коронавируса осложняют прогнозы по пандемии

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что появление новых штаммов коронавирусной инфекции осложняет прогнозы по пандемии.

Об этом он сказал в ходе 26-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая проходила в формате видеосвязи.

«Появляются новые штаммы, очень трудно предположить, какая будет ещё более серьёзная атака со стороны вируса», — цитирует его РИА Новости.

Также премьер Госсовета КНР заявил о медленных темпах восстановления мировой экономики.

Ранее Министерство иностранных дел Китая выразило уверенность, что новый штамм коронавируса «омикрон» не повлияет на проведение зимних Олимпийских игр в Пекине.