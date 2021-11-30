В СВР заявили об отсутствии у Европы планов превращения Украины в цивилизованного партнёра

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Европа на сегодняшний день не усматривает перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнёра.

«В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнёра», — цитирует заявление РИА Новости.

По мнению спецслужбы, в странах Европейского союза сейчас хватает собственных острых проблем и у них нет желания кормить коррумпированную украинскую власть.

Ранее в СВР заявили, что нынешняя ситуация на Украине напоминает ту, которая складывалась в Грузии перед событиями 2008 года.