В СВР заявили об отсутствии у Европы планов превращения Украины в цивилизованного партнёра
- AP
«В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнёра», — цитирует заявление РИА Новости.
По мнению спецслужбы, в странах Европейского союза сейчас хватает собственных острых проблем и у них нет желания кормить коррумпированную украинскую власть.
Ранее в СВР заявили, что нынешняя ситуация на Украине напоминает ту, которая складывалась в Грузии перед событиями 2008 года.