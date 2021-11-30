Сингапур ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса
- AP
«Начиная с 3 декабря все пассажиры, прибывающие в Сингапур, следующие транзитом, должны иметь негативный результат ПЦР-тестов», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения страны Он Е Куна.
Отмечается, что в настоящее время жителям материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня не нужно предъявлять результаты исследований, а надо сдавать тест сразу же после въезда в Сингапур.
«Кроме того, прибывающие в рамках механизмов бескарантинных поездок должны будут дополнительно сдавать антигенный экспресс-тест в специализированных центрах на третий и седьмой дни нахождения в городе-государстве», — добавил он.
Ранее сообщалось, что власти Казахстана с 3 декабря ужесточат правила въезда в страну на фоне распространения в мире штамма коронавируса «омикрон».