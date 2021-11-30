Сингапур ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса

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Власти Сингапура ужесточают правила въезда в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».
Сингапур ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса
  • AP

«Начиная с 3 декабря все пассажиры, прибывающие в Сингапур, следующие транзитом, должны иметь негативный результат ПЦР-тестов», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения страны Он Е Куна.

Отмечается, что в настоящее время жителям материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня не нужно предъявлять результаты исследований, а надо сдавать тест сразу же после въезда в Сингапур.

«Кроме того, прибывающие в рамках механизмов бескарантинных поездок должны будут дополнительно сдавать антигенный экспресс-тест в специализированных центрах на третий и седьмой дни нахождения в городе-государстве», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана с 3 декабря ужесточат правила въезда в страну на фоне распространения в мире штамма коронавируса «омикрон».

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