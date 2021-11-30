Казахстан ужесточает правила въезда в страну из-за штамма «омикрон»

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Власти Казахстана с 3 декабря ужесточат правила въезда в страну на фоне распространения в мире штамма коронавируса «омикрон».
Казахстан ужесточает правила въезда в страну из-за штамма «омикрон»
  • РИА Новости

«Учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в целях недопущения его завоза на территорию республики, на межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря следующие ограничительные меры: ограничить въезд в Республику Казахстан иностранных граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Малави, Танзании и Гонконга», — приводит РИА Новости слова первого заместителя министра здравоохранения страны Марата Шоранова.

Также предлагается ввести обязательный ПЦР-тест независимо от статуса вакцинации для лиц, прибывших из стран, где были выявлены случаи нового штамма.

Лица, прибывшие из стран, где выявлены случаи заболевания коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», вне зависимости от результатов ПЦР-теста подлежат самоизоляции на семь дней.

Кроме того, оперативным штабом предложено ограничить авиасообщение с Египтом.

Ранее в Казахстане заявили о снижении заболеваемости коронавирусом.

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