Глава МИД Японии призвал граждан страны покинуть Эфиопию

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Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал граждан страны, которые находятся в Эфиопии, покинуть её на фоне военной эскалации.

«Это правда, что Япония направила экспертов из МИД и Министерства обороны для оценки ситуации в Эфиопии и сбора данных. В настоящее время продолжают летать коммерческие рейсы. Мы призываем японских граждан покинуть эту страну», — цитирует РИА Новости Хаяси.

По его словам, на данный момент подтверждённых случаев причинения ущерба японским гражданам в Эфиопии не было.

11 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом призвал к началу переговоров о прекращении огня в стране.

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