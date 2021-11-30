Глава МИД Японии призвал граждан страны покинуть Эфиопию
«Это правда, что Япония направила экспертов из МИД и Министерства обороны для оценки ситуации в Эфиопии и сбора данных. В настоящее время продолжают летать коммерческие рейсы. Мы призываем японских граждан покинуть эту страну», — цитирует РИА Новости Хаяси.
По его словам, на данный момент подтверждённых случаев причинения ущерба японским гражданам в Эфиопии не было.
11 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом призвал к началу переговоров о прекращении огня в стране.