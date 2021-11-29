Российский постпред отметил гибкость Ирана в переговорах по СВПД

Иран проявил гибкость по ряду вопросов в ходе переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Иран проявил определённую гибкость по ряду важных вопросов», — цитирует его РИА Новости.

Ульянов отметил, что Иран согласился работать по ядерному треку, предполагающему возвращение к первоначальным параметрам ядерной сделки от 2015 года.

Также участники заседания в Вене приняли решение продолжить переговоры с того момента, на котором они были приостановлены 20 июня, заключил Ульянов.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возвращение Ирана к переговорам по восстановлению СВПД является важным шагом.

Он призвал всех участников Венского раунда переговоров обеспечить эффективность встречи.