Российский постпред отметил гибкость Ирана в переговорах по СВПД
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«Иран проявил определённую гибкость по ряду важных вопросов», — цитирует его РИА Новости.
Ульянов отметил, что Иран согласился работать по ядерному треку, предполагающему возвращение к первоначальным параметрам ядерной сделки от 2015 года.
Также участники заседания в Вене приняли решение продолжить переговоры с того момента, на котором они были приостановлены 20 июня, заключил Ульянов.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возвращение Ирана к переговорам по восстановлению СВПД является важным шагом.
Он призвал всех участников Венского раунда переговоров обеспечить эффективность встречи.