Российский постпред отметил гибкость Ирана в переговорах по СВПД

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Иран проявил гибкость по ряду вопросов в ходе переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Российский постпред отметил гибкость Ирана в переговорах по СВПД
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Иран проявил определённую гибкость по ряду важных вопросов», — цитирует его РИА Новости.

Ульянов отметил, что Иран согласился работать по ядерному треку, предполагающему возвращение к первоначальным параметрам ядерной сделки от 2015 года. 

Также участники заседания в Вене приняли решение продолжить переговоры с того момента, на котором они были приостановлены 20 июня, заключил Ульянов.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возвращение Ирана к переговорам по восстановлению СВПД является важным шагом.

Он призвал всех участников Венского раунда переговоров обеспечить эффективность встречи.

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