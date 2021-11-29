В МИД России прокомментировали ситуацию в Черноморском регионе

Замглавы МИД России Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию в Черноморском регионе.

«На самом деле, да, действительно, нас тревожит ситуация в Черноморском регионе, опять же, она искусственно нагнетается», — цитирует РИА Новости Грушко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД с участием российского лидера Владимира Путина прокомментировал действия Запада в Чёрном море.

В МИД России призывали Вашингтон и НАТО «трезво оценивать риски» в связи с военной активностью США в Черноморском регионе.