В МИД России прокомментировали ситуацию в Черноморском регионе
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«На самом деле, да, действительно, нас тревожит ситуация в Черноморском регионе, опять же, она искусственно нагнетается», — цитирует РИА Новости Грушко.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД с участием российского лидера Владимира Путина прокомментировал действия Запада в Чёрном море.
В МИД России призывали Вашингтон и НАТО «трезво оценивать риски» в связи с военной активностью США в Черноморском регионе.