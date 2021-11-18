Лавров прокомментировал действия Запада в Чёрном море

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД с участием российского лидера Владимира Путина прокомментировал действия Запада в Чёрном море.
Лавров прокомментировал действия Запада в Чёрном море
  • AP

«Президент, по-моему, достаточно чётко и подробно изложил наши оценки того, что происходит в Чёрном море, в районе Черноморья. Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется «Wag the Dog» — «Хвост виляет собакой», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что американские военные будут проводить военные операции, в том числе в Чёрном море, «как посчитают нужным». 

В МИД России призвали Вашингтон и НАТО «трезво оценивать риски» в связи с военной активностью США в Черноморском регионе.

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