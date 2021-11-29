Главы МИД стран НАТО обсудят позицию альянса по отношению к России

На встрече глав МИД стран НАТО в Риге 30 ноября и 1 декабря дипломаты обсудят позицию альянса в отношении России в контексте ситуации на Украине.

«Они (министры. — RT) обсудят отношение и позицию НАТО касательно России в контексте значительной напряжённости вокруг Украины», — говорится в заявлении МИД Франции.

Глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан также планирует обсудить с союзниками по НАТО итоги диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой Минобороны России Сергеем Шойгу, который состоялся в Париже 12 ноября.

Ранее Ле Дриан в эфире RTL отметил, что Россия — это прежде всего сосед, а соседи «бывают невыносимы», однако с ней необходимо сохранять диалог ради общих интересов.