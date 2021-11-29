Рябков заявил, что США тратят большие деньги на дестабилизацию ситуации в России
- AP
«Сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего Отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя в том числе через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России», — цитирует заместителя министра ТАСС.
Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, администрация США намеренно политизирует религиозную сферу, чтобы вмешиваться в дела других государств.