Путин обсудил с президентом ЦАР противодействие коронавирусу

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадера.
Путин обсудил с президентом ЦАР противодействие коронавирусу
  • AP

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин поздравил Туадера с отмечаемым 1 декабря национальным праздником — Днём провозглашения республики.

«Фостен-Арканж Туадера поблагодарил Владимира Путина за разноплановую поддержку, оказываемую Россией его стране. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности в торгово-экономической и других областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры стран также затронули ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции COVID-19.

В мае российский посол в Банги Владимир Титоренко рассказал, что Россия поставила ЦАР партию лёгкого стрелкового оружия, в том числе 5 тыс. автоматов Калашникова.

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