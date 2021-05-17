Россия поставила ЦАР партию лёгкого стрелкового оружия

Россия поставила Центрально-Африканской Республике (ЦАР) партию лёгкого стрелкового оружия, в том числе 5 тыс. автоматов Калашникова. Об этом рассказал российский посол в Банги Владимир Титоренко.

«Россия поставила ЦАР на безвозмездной основе третью партию оружия. Это ЛСО (лёгкое стрелковое оружие. — RT) — автоматы, ручные пулемёты, снайперские винтовки, пистолеты, РПГ, ручные гранаты и боеприпасы», — цитирует РИА Новости Титаренко.

По его словам, эта поставка самая крупная — среди поставленного оружия насчитывается также 5 тыс. автоматов Калашникова.

Посол подчеркнул, что разрешение Совета безопасности ООН для передачи лёгкого стрелкового оружия не требуется, необходимо только уведомление.

В декабре 2020 года в российском МИД сообщили, что Россия по просьбе руководства ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов для обучения армии.