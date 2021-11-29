Депутат Новиков объяснил реакцию МИД ФРГ на санкции США против «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление представителя МИД ФРГ о неприятии Берлином санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«В самые трудные периоды, когда вроде бы сгущались тучи над «Северным потоком — 2», я всегда прогнозировал, что он будет достроен и немцы доведут проект до его завершения... Строительство газопровода не начиналось бы в принципе, если бы в Германии не было тех, кто понимает, что такой газопровод отвечает интересам немецкого бизнеса, граждан и экономического развития Германии в целом», — сообщил Новиков.

Экономические вопросы, связанные с «Северным потоком — 2», по мнению депутата, находят отражение и в политическом сегменте Германии.

Так, по его словам, одни политики предпочитают не афишировать отношение к проекту газопровода, другие же, как, например, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, способны к публичным заявлениям в поддержку «Северного потока — 2».

Новиков также подчеркнул, что такая реакция на санкции США указывает на готовность Германии отстаивать свои интересы.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Берлин выступает против введения США санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

По сообщениям портала Axios, правительство Германии призывало американский конгресс не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» в связи с тем, что новые ограничительные меры могут ослабить доверие к США.