В МИД ФРГ выступили против введения санкций в отношении «Северного потока — 2»

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Берлин выступает против введения США санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, позиция Германии по поводу санкций известна.

«Мы принципиально отвергаем использование санкций против союзников, поэтому тут (в призыве ФРГ к США. — RT) не должно быть ничего удивительного», — приводит РИА Новости заявление Бургера.

Ранее портал Axios сообщил, что правительство Германии призвало американский конгресс не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» в связи с тем, что новые ограничительные меры могут ослабить доверие к США.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT заявил, что подобное обращение можно расценить как «позитивный сигнал».