В ОП назвали позитивным сигналом обращение ФРГ к США по поводу «Северного потока — 2»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство Германии призывает американский конгресс не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» в связи с тем, что новые ограничительные меры могут ослабить доверие к США.

По мнению Данюка, подобное обращение можно расценить как «позитивный сигнал».

«Мы видим, что новое правительство Германии, хоть и в нём важную роль играют зелёные, важную роль играют свободные демократы, которые являются проводниками интересов США и неоднократно критиковали «Северный поток — 2», они всё-таки, уже будучи наделёнными полномочиями, понимают, что проект соответствует интересам Германии: и развитию экономики, и развитию энергетической безопасности», — пояснил эксперт.

Он выразил мнение, что санкции всё-таки примут, но они не окажут существенного влияния на те компании, которые занимаются сертификацией, эксплуатацией «Северного потока — 2».

«Это в первую очередь европейский бизнес, и в частности немецкий бизнес. Конечно, ситуация с санкциями неприятная, но она никак не сможет остановить начало уже полноценной реализации «Северного потока — 2», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, Данюк заявил, что «немцы сами загнали себя в ловушку».

«Из-за ставки на альтернативную энергетику, из-за закрытия атомных электростанций и из-за большего количества угольных электростанций, которые тоже скоро закроются, они фактически остались без надёжных, экологичных и, самое главное, стабильных поставок энергоресурсов. Это сигнал очень важный, и, скорее всего, Байден, который очень хочет восстановить трансатлантическое единство на основе ценностного подхода, я думаю, попытается сделать так, что конгресс, если и ввёл эти санкции, то, по крайней мере, они не коснулись европейского бизнеса и «Северный поток — 2» всё равно бы работал», — заключил он.

Ранее портал Axios со ссылкой на документ, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило конгрессу США, сообщил о том, что власти ФРГ призвали конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2».

Как отмечается, введение новых рестрикций может «ослабить» доверие к США и «нанести ущерб трансатлантическому единству».

В документе подчёркивается, что российский газопровод «не представляет угрозы для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа».