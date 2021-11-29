Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. Об этом сообщили в посольстве России в Мали и Нигере.

«26 ноября состоялась официальная церемония передачи четырёх российских военно-транспортных вертолётов Ми-171 в состав Вооружённых сил Республики Мали с участием президента переходного периода А. Гойты и премьер-министра Ш. Майги», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали. Сроки визита будут согласованы позднее.

Об этом он заявил после переговоров с министром иностранных дел Мали Абдулайе Диопом.