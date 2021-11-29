Во ВТООН рассказали о возможности восстановить туризм через признание ковид-паспортов

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Генсек Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили заявил, что взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19 между Россией и Евросоюзом может поспособствовать восстановлению туризма.

«Без сомнения», — ответил Пололикашвили на вопрос, поможет ли взаимное признание ковид-паспортов между Россией и ЕС восстановлению туристического сектора.

Он отметил, что ослабление ограничений на поездки для привитых туристов и признание различных вакцин повысили уровень доверия граждан к путешествиям.

В апреле сообщалось, что большинство россиян не поддерживают идею введения ковид-паспортов в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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