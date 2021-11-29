Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил, почему решил вакцинироваться «Спутником V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT объяснил, почему решил привиться российской вакциной «Спутник V».

«Так или иначе, причины моего решения (о вакцинации «Спутником V». — RT) предельно ясны — когда я был ребёнком, меня прививали вакцинами, произведёнными в России, тогда ещё Советском Союзе. Ну и поскольку я жив и со мной всё в порядке, то зачем что-то менять? Вот из таких простых соображений я и выбрал «Спутник», — сказал он.

В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

По его словам, победить пандемию поможет только вакцинация.