Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил, почему решил вакцинироваться «Спутником V»

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT объяснил, почему решил привиться российской вакциной «Спутник V».
Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил, почему решил вакцинироваться «Спутником V»
  • AP
  • © John Minchillo

«Так или иначе, причины моего решения (о вакцинации «Спутником V». — RT) предельно ясны — когда я был ребёнком, меня прививали вакцинами, произведёнными в России, тогда ещё Советском Союзе. Ну и поскольку я жив и со мной всё в порядке, то зачем что-то менять? Вот из таких простых соображений я и выбрал «Спутник», — сказал он.

В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

По его словам, победить пандемию поможет только вакцинация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить