Сийярто заявил о нападках немецких партий левого толка из-за отношений Венгрии с Россией

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT рассказал о нападках со стороны немецких партий левого толка из-за отношений Венгрии с Россией.

Он отметил, что Германия является основным торговым и инвестиционным партнёром Венгрии.

«А потому для Венгрии очень важно, чтобы отношения с Германией были практичными и основанными на взаимоуважении. К сожалению, в последнее время мы почти постоянно подвергаемся нападкам со стороны немецких партий левого толка и немецких СМИ, в частности из-за наших отношений с Россией. И это при том, что (есть. — RT) газопровод «Северный поток – 2» — по сути, совместный проект Германии и России», — заявил Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя ситуацию с изменением миграционной политики в Европе, назвал её большим лицемерием.