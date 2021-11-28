ЕС и НАТО планируют подписать новую декларацию о сотрудничестве

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Евросоюз и НАТО на фоне миграционного кризиса в восточноевропейском регионе намерены подписать новую декларацию о сотрудничестве. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
ЕС и НАТО планируют подписать новую декларацию о сотрудничестве
  • Reuters

«Сотрудники структур Евросоюза и НАТО находятся в постоянном контакте, однако с учётом изменения обстановки необходимо вывести наше сотрудничество на более высокий уровень», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

По её словам, в ЕС и НАТО «активно работают над подготовкой к подписанию новой декларации о сотрудничестве».

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что целью данного документа станет «обновление политических обязательств и укрепление партнёрства ЕС и НАТО».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил важность продолжения диалога Евросоюза с Россией, назвав Москву глобальным партнёром ЕС.

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