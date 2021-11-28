В Швейцарии вынесли на референдум вопрос о введении ковид-сертификатов
По данным ТАСС, гражданам предлагается проголосовать за принятие поправок к закону о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, согласно которым с 13 сентября в Швейцарии начинает действовать система QR-кодов для посещения ресторанов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, а также крупных культурных и спортивных мероприятий.
Отмечается, что Швейцария стала первой страной в мире, где соответствующий вопрос вынесен на голосование.
Противники введения QR-кодов считают, что принятие подобных норм является покушением на индивидуальные свободы и косвенным принуждением к вакцинации.
Ранее учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом COVID-19. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.
Ряд государств приостановили авиасообщение c южноафриканскими странами в связи с выявлением нового штамма коронавирусной инфекции.