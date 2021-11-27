Папа Римский выразил соболезнования в связи с трагедией в шахте в Кузбассе

Папа Римский Франциск выразил соболезнования российскому народу в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом говорится в его телеграмме президенту России Владимиру Путину.

«С глубокой грустью узнав о трагическом инциденте на шахте в Сибири, Его святейшество Папа Римский Франциск передаёт свои искренние соболезнования Вам и всему российскому народу», — говорится в телеграмме.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.