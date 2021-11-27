Папа Римский выразил соболезнования в связи с трагедией в шахте в Кузбассе
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«С глубокой грустью узнав о трагическом инциденте на шахте в Сибири, Его святейшество Папа Римский Франциск передаёт свои искренние соболезнования Вам и всему российскому народу», — говорится в телеграмме.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.