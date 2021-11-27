В Совфеде назвали циничным призыв генсека НАТО к России по поводу ситуации вокруг Украины
- РИА Новости
Ковитиди назвала США «мировым лицедеем», отметив, что страна в очередной раз подтвердила свой «нелицеприятный статус».
Также сенатор добавила, что Соединённые Штаты организовали переворот на Украине, «де-факто лишив это государство суверенитета», а теперь пытаются найти виноватых в разгоревшемся в стране конфликте.
«Инструментом обвинения выступает по сложившейся традиции НАТО. На этом фоне призывы к России генсека НАТО Йенса Столтенберга о так называемой «деэскалации ситуации вокруг Украины» выглядят цинично и крайне неправдоподобно», — заключила парламентарий.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины.
Он отметил, что Североатлантический альянс «остаётся бдительным» и внимательно следит за ситуацией на границах Украины.