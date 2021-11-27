В Совфеде назвали циничным призыв генсека НАТО к России по поводу ситуации вокруг Украины

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ковитиди назвала США «мировым лицедеем», отметив, что страна в очередной раз подтвердила свой «нелицеприятный статус».

Также сенатор добавила, что Соединённые Штаты организовали переворот на Украине, «де-факто лишив это государство суверенитета», а теперь пытаются найти виноватых в разгоревшемся в стране конфликте.

«Инструментом обвинения выступает по сложившейся традиции НАТО. На этом фоне призывы к России генсека НАТО Йенса Столтенберга о так называемой «деэскалации ситуации вокруг Украины» выглядят цинично и крайне неправдоподобно», — заключила парламентарий.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что Североатлантический альянс «остаётся бдительным» и внимательно следит за ситуацией на границах Украины.