В Турции умер заболевший коронавирусом российский турист
- AP
«К сожалению, он умер», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее СМИ сообщали, что у жителя Башкирии во время отпуска, который он вместе с семьёй решил провести в Турции, обнаружили коронавирус и серьёзное поражение лёгких. В итоге 44-летнего россиянина ввели в искусственную кому.
Утром 22 октября из Албании регулярным авиарейсом вылетел самолёт, который привезёт тела погибших 15 октября в республике российских туристов на родину.
По информации албанских СМИ, тела четырёх россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая. Предположительно, они умерли от удушья.