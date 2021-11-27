В Турции умер заболевший коронавирусом российский турист

В Турции скончался российский турист, который более полутора месяцев находился в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в генконсульстве России в Анталье.

«К сожалению, он умер», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее СМИ сообщали, что у жителя Башкирии во время отпуска, который он вместе с семьёй решил провести в Турции, обнаружили коронавирус и серьёзное поражение лёгких. В итоге 44-летнего россиянина ввели в искусственную кому.

Утром 22 октября из Албании регулярным авиарейсом вылетел самолёт, который привезёт тела погибших 15 октября в республике российских туристов на родину.

По информации албанских СМИ, тела четырёх россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая. Предположительно, они умерли от удушья.