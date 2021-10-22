Из Албании в Россию вылетел самолёт с телами погибших российских туристов

Короткая ссылка
Утром 22 октября из Албании регулярным авиарейсом вылетел самолёт, который привезёт тела погибших 15 октября в республике российских туристов на родину.
Из Албании в Россию вылетел самолёт с телами погибших российских туристов
  • Pixabay

В пресс-релизе посольства России в Тиране отмечается, что в соответствии с российским законодательством может быть проведена дополнительная судмедэкспертиза для выяснения причин смерти туристов.

«Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии», — говорится в заявлении.

Ранее в материале портала Albanian Daily News со ссылкой на отчёт прокуратуры сообщалось, что на телах российских туристов не найдено следов насилия.

По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая. Предположительно, они умерли от удушья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить