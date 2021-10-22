Из Албании в Россию вылетел самолёт с телами погибших российских туристов
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В пресс-релизе посольства России в Тиране отмечается, что в соответствии с российским законодательством может быть проведена дополнительная судмедэкспертиза для выяснения причин смерти туристов.
«Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии», — говорится в заявлении.
Ранее в материале портала Albanian Daily News со ссылкой на отчёт прокуратуры сообщалось, что на телах российских туристов не найдено следов насилия.
По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая. Предположительно, они умерли от удушья.