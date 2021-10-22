ADN: на телах погибших в Албании российских туристов не нашли следов насилия

На телах российских туристов, которых ранее обнаружили мёртвыми в сауне одного из албанских отелей, не найдено следов насилия.

«В ходе внешнего осмотра трупов следов насилия не было выявлено, а для исследования были взяты пробы воды из бассейна и хлора, который использовался для дезинфекции», — сообщает портал Albanian Daily News со ссылкой на отчёт прокуратуры.

Мобильные телефоны и одежду погибших россиян изъяли в качестве вещественных доказательств.

В Генпрокуратуре Албании ранее возбудили уголовное дело об убийстве в связи с гибелью четырёх туристов в одном из отелей.

По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая. Предположительно, они умерли от удушья.