Генпрокуратура Албании завела дело об убийстве после гибели четырёх туристов из России

В Генпрокуратуре Албании возбудили уголовное дело об убийстве в связи с гибелью четырёх российских туристов в одном из отелей.

«По предложению Госполиции Албании Генеральная прокуратура Албании приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы», — заявили РИА Новости в посольстве России.

По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая. Предположительно, они умерли от удушья.

Портал Albanian Daily News сообщал, что среди прочих версий рассматривается отравление туристов хлором.

Как пишет kp.ru, супруги Сергей и Наталья Буренковы, а также их дочь Екатерина со своим женихом Никитой Белоусовым приехали в страну ещё 10 октября, днём ездили по разным городам, а вечером возвращались в гостиницу.

15 октября туристы не стали ужинать, а сразу заказали сауну, куда и отправились из номера, судя по записям с камер видеонаблюдения.

Они попросили доставить им вино и фрукты. Работник отеля за 15 минут подготовил заказ и позвонил в сауну, однако ему никто не ответил. В течение часа он звонил ещё несколько раз, но также безрезультатно. Открыв помещение, служащий обнаружил мёртвых туристов.