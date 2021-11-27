Лукашенко провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана
- Reuters
Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», Алиев проинформировал Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.
Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и взаимоотношений Азербайджана с ОДКБ.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал конструктивной трёхстороннюю встречу по Карабаху.