Лукашенко провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Лукашенко провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана
  • Reuters

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», Алиев проинформировал Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и взаимоотношений Азербайджана с ОДКБ.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал конструктивной трёхстороннюю встречу по Карабаху.

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