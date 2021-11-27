В Индии за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.
За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 465 человек, всего в Индии скончались 467 933 пациента с подтверждённым COVID-19.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито как минимум 70% населения.