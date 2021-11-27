В Индии за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 8318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с зафиксированным COVID-19 в стране достигло 34 563 749.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 465 человек, всего в Индии скончались 467 933 пациента с подтверждённым COVID-19.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито как минимум 70% населения.