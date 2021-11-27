Евросоюз запретил российской авиакомпании Skol Airline летать в Европу

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Евросоюз внёс в чёрный список российскую авиакомпанию Skol Airline — теперь её рейсы не могут осуществлять вылеты в страны ЕС.

Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза.

Соответствующее решение было принято из опасений, что авиакомпания «не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности».

Таким образом, Skol Airline стала первым российским перевозчиком, которого внесли в чёрный список Евросоюза из 97 авиакомпаний.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщало, что власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против «Аэрофлота» на фоне миграционного кризиса на польской границе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумными идеями сообщения о возможности санкций ЕС против «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

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