В США вновь перевели на карантин тюрьму, где содержится россиянин Ярошенко

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией тюрьма Данбери, где содержится в заключении российский лётчик Константин Ярошенко, вновь переведена на карантин, заявила супруга россиянина Виктория Ярошенко.

«В тюрьме опять введён карантин из-за ковида, идёт рост числа заражённых. Их никуда не выпускают. Кушать приносят в камеру», — сказала она в комментарии ТАСС.

По словам жены российского лётчика, ему по-прежнему не оказывают медицинскую помощь несмотря на то, что к предыдущим жалобам добавились проблемы со спиной.

Российские дипломаты ранее призвали власти США оказать необходимую медицинскую помощь лётчику Ярошенко и другим россиянам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатов.

В сентябре суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении Ярошенко по состоянию здоровья.