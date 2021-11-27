Конференцию ВТО отложили из-за появления нового штамма COVID-19
«Двенадцатая министерская конференция ВТО была отложена… Это правильное решение», — написала она в Twitter.
Постпред Великобритании при ООН в Женеве Саймон Мэнли пояснил, что это произошло из-за ситуации в сфере здравоохранения и ограничений, объявленных Швейцарией, из-за которых представители делегаций не смогут присутствовать на мероприятии.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса омикрон, который потенциально может стать самым опасным.
Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.