В Россию вылетел очередной вывозной рейс из Туркменистана

Российское посольство организовало вывозной рейс в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения с Туркменистаном из-за пандемии COVID-19.

«26 ноября 2021 года из Туркменабада в Москву вылетел организованный посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

В посольстве уточнили, что вывозным рейсом воспользовались 196 пассажиров.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в интервью ТАСС ранее заявил, что применение российских вакцин от коронавирусной инфекции позволяет успешно бороться с пандемией.

Он добавил, что Туркменистан стал одной из первых стран в мире, которая официально одобрила применение российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» на своей территории.