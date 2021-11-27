Президент Чехии будет соблюдать двухнедельный карантин
«Согласно действующим требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности заразившиеся ковидом должны пройти двухнедельный карантин, включая президента», — приводит её слова ТАСС.
Она подчеркнула, что для президента не будут делать исключение из правил, так как это «будет плохим сигналом для общественности».
В четверг, 25 ноября, главу государства госпитализировали в Праге из-за обнаруженного коронавируса.
Земан будет проходить лечение в Центральном военном госпитале.