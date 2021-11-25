Президент Чехии Земан госпитализирован из-за коронавируса
Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Праге из-за обнаруженного коронавируса. Об этом сообщило Чешское ТВ.
- AFP
Отмечается, что политик будет проходить лечение в Центральном военном госпитале в Праге.
Ранее сообщалось о переводе Земана из больницы в президентскую резиденцию «Ланы» под Прагой.
Президент Чехии находился в госпитале с 10 октября.
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