Президент Чехии Земан госпитализирован из-за коронавируса

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Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Праге из-за обнаруженного коронавируса. Об этом сообщило Чешское ТВ.
Президент Чехии Земан госпитализирован из-за коронавируса
  • AFP

Отмечается, что политик будет проходить лечение в Центральном военном госпитале в Праге.

Ранее сообщалось о переводе Земана из больницы в президентскую резиденцию «Ланы» под Прагой.

Президент Чехии находился в госпитале с 10 октября.

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