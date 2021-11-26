Салливан и Ермак обсудили дипломатические пути снижения напряжённости на границе с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком дипломатические усилия для снижения напряжённости на границе России и Украины.

«Они обсудили общие опасения по поводу продолжающихся военных действий России у границы с Украиной и её жесткой риторики в отношении Украины», — сообщает пресс-служба Белого дома.

Стороны пришли к выводу, что все участники должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряжённости.

Ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге намерены обсудить шаги в отношении России из-за якобы необычной военной активности российской стороны вблизи Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса намерены обсудить в Риге «концентрацию российских сил» у границы Украины.