Российский оперштаб продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года включительно. Об этом информирует РИА Новости.

«В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения… продлить приостановку авиасообщения с Объединённой Республикой Танзания до 1 февраля 2022 года включительно», — заявили в штабе.

Согласно данным на 26 ноября, в России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.