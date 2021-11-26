Россия с 28 ноября ограничит въезд из ряда африканских стран и Гонконга

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга.

«С 00:00 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединённой Республики Танзания, Специального административного района Гонконг и иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних десяти дней», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным на 26 ноября, в России за сутки зарегистрировали 34 690 заболевших коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.