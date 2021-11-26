Постпред России в Вене рассказал о вопросах стран МАГАТЭ к AUKUS

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Рассмотрение союза Австралии, Великобритании и США (AUKUS) советом управляющих МАГАТЭ продемонстрировало, что у многих стран есть вопросы к партнёрству, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред России в Вене рассказал о вопросах стран МАГАТЭ к AUKUS
  • РИА Новости

«Рассмотрение AUKUS советом управляющих МАГАТЭ показало, что у многих стран большие вопросы к этому «партнёрству» и его влиянии на глобальный режим нераспространения», — написал Ульянов в своём Twitter.

По его словам, данная тема требует должного внимания от секретариата МАГАТЭ.

Ранее власти Австралии подписали первый договор с США и Великобританией в рамках союза AUKUS об обмене конфиденциальной информацией по ядерным подводным лодкам.

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