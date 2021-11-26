Постпред России в Вене рассказал о вопросах стран МАГАТЭ к AUKUS

Рассмотрение союза Австралии, Великобритании и США (AUKUS) советом управляющих МАГАТЭ продемонстрировало, что у многих стран есть вопросы к партнёрству, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

РИА Новости

«Рассмотрение AUKUS советом управляющих МАГАТЭ показало, что у многих стран большие вопросы к этому «партнёрству» и его влиянии на глобальный режим нераспространения», — написал Ульянов в своём Twitter. The consideration of the issue of #AUKUS by the #IAEA BoG demonstrated that many countries have big questions about this “Partnership” and its implications for the global non-proliferation regime. This topic requires due attention from the IAEA Secretariat & the Board. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) November 26, 2021 По его словам, данная тема требует должного внимания от секретариата МАГАТЭ. Ранее власти Австралии подписали первый договор с США и Великобританией в рамках союза AUKUS об обмене конфиденциальной информацией по ядерным подводным лодкам.