В Москве состоялась встреча Рябкова с послами государств Северной Европы и Прибалтики
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Об этом сообщается на сайте российского МИД.
«Обсуждены проблемы поддержания стратегической стабильности, вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также ряд других актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсудила с представителями стран Северной Европы Россию и ситуацию вокруг Арктики.