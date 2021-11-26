В Москве состоялась встреча Рябкова с послами государств Северной Европы и Прибалтики

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с руководством дипломатических представительств государств Северной Европы и Прибалтики в России.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Обсуждены проблемы поддержания стратегической стабильности, вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также ряд других актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсудила с представителями стран Северной Европы Россию и ситуацию вокруг Арктики.