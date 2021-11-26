Богданов обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Сирии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что «в ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских традиционно дружественных отношений, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий».
«Затрагивалась актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии, зоне Персидского залива, а также перспективы палестино-израильского урегулирования», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.