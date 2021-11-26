Богданов обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Сирии

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер обсудили ситуацию в Сирии.
Богданов обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских традиционно дружественных отношений, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий».

«Затрагивалась актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии, зоне Персидского залива, а также перспективы палестино-израильского урегулирования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.

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