Главы МИД стран НАТО обсудят миграционный кризис на белорусско-польской границе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран — членов альянса на встрече в Риге намерены обсудить миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Об этом Столтенберг заявил в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря.

«Мы будем также обсуждать гибридную атаку, с которой сейчас сталкиваются наши союзники — Польша, Латвия и Литва — на границе с Белоруссией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты руками Польши, Украины и Прибалтики хотят развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.