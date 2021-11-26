Главы МИД стран НАТО обсудят миграционный кризис на белорусско-польской границе

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран — членов альянса на встрече в Риге намерены обсудить миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Главы МИД стран НАТО обсудят миграционный кризис на белорусско-польской границе
  • РИА Новости

Об этом Столтенберг заявил в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря.

«Мы будем также обсуждать гибридную атаку, с которой сейчас сталкиваются наши союзники — Польша, Латвия и Литва — на границе с Белоруссией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты руками Польши, Украины и Прибалтики хотят развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.

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