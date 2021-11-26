Индия с 15 декабря возобновит регулярные международные рейсы

Правительство Индии разрешило возобновить регулярные международные пассажирские авиарейсы с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства гражданской авиации страны.

«Возобновить регулярные коммерческие международные пассажирские авиарейсы с 15 декабря 2021 года», — сообщается в Twitter-аккануте ведомства.

В документе отмечается, что количество рейсов в страны, включённые индийским Минздравом в «группу риска» в связи с COVID-19, будет ограничено.

Остальных стран данное ограничение не коснётся.

С 5 октября Россия увеличила число регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений в Индию и несколько других стран.