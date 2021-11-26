Индия с 15 декабря возобновит регулярные международные рейсы
- РИА Новости
«Возобновить регулярные коммерческие международные пассажирские авиарейсы с 15 декабря 2021 года», — сообщается в Twitter-аккануте ведомства.
В документе отмечается, что количество рейсов в страны, включённые индийским Минздравом в «группу риска» в связи с COVID-19, будет ограничено.
Остальных стран данное ограничение не коснётся.
С 5 октября Россия увеличила число регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений в Индию и несколько других стран.