Индия с 15 декабря возобновит регулярные международные рейсы

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Правительство Индии разрешило возобновить регулярные международные пассажирские авиарейсы с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства гражданской авиации страны.
Индия с 15 декабря возобновит регулярные международные рейсы
  • РИА Новости

«Возобновить регулярные коммерческие международные пассажирские авиарейсы с 15 декабря 2021 года», — сообщается в Twitter-аккануте ведомства.

В документе отмечается, что количество рейсов в страны, включённые индийским Минздравом в «группу риска» в связи с COVID-19, будет ограничено.

Остальных стран данное ограничение не коснётся.

С 5 октября Россия увеличила число регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений в Индию и несколько других стран.

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