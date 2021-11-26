Бастрыкин провёл встречу с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции Сирии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках рабочего визита в Сирию провёл встречу с главой Бюро нацбезопасности САР Али Мамлюком и министром юстиции республики Ахмедом Аль-Сейидом. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Бастрыкин провёл встречу с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции Сирии
  • РИА Новости

«Участники переговоров обсудили результаты совместной работы по ряду направлений двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия», — сообщает пресс-служба.

Бастрыкин заверил сирийскую сторону в оказании полноценного содействия касательно пресечения террористической деятельности и привлечения террористов к уголовной ответственности, а также содействия в идентификации лиц, причастных к терроризму.

Кроме того, они обсудили научно-образовательную область и поддержали договорённости о дальнейшем сотрудничестве во избежание роста напряжённости в регионе.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и региональный координатор Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН по сирийскому кризису Муханнад Хади провели встречу.

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