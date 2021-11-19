Замглавы МИД России и координатор управления ООН обсудили ситуацию в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и региональный координатор Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН по сирийскому кризису Муханнад Хади провели встречу.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что «состоялось обсуждение текущей ситуации в Сирии с акцентом на необходимость мобилизации комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны без политизации, дискриминации и предварительных условий».

«Особое внимание было уделено обеспечению полного выполнения резолюции 2585 СБ ООН, прописывающей в том числе задачи по наращиванию гуманитарной помощи сирийцам, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции, реализации проектов по раннему восстановлению гражданской инфраструктуры и расширению гуманитарного доступа через линии соприкосновения в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в САР.