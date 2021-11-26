В Таджикистане сообщили о церемонии начала оказания гумпомощи Афганистану со стороны ВПП

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В таджикском МИД сообщили, что 26 ноября при содействии правительства Таджикистана состоялась церемония начала оказания гуманитарной помощи Афганистану со стороны Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.
В Таджикистане сообщили о церемонии начала оказания гумпомощи Афганистану со стороны ВПП
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«Гуманитарная помощь, состоящая из 2,500 тонн пшеничной муки, будет доставлена в Бадахшанский регион Афганистана через контрольно-пропускные пункты таджикско-афганской границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «передача гуманитарной помощи состоится в период, когда население Афганистана, в частности жители отдалённых горных регионов, с приближением зимних холодов имеет ограниченный доступ к продовольствию».

«В настоящее время международные организации и страны-доноры не имеют доступа в данные регионы. В этой связи Таджикистан намерен предоставить свою территорию для перевозки гуманитарных грузов», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что министр обороны Казахстана Мурат Бектанов в ходе визита в Узбекистан обсудил с коллегой Баходиром Курбановым ситуацию в Афганистане. 

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