В Таджикистане сообщили о церемонии начала оказания гумпомощи Афганистану со стороны ВПП

В таджикском МИД сообщили, что 26 ноября при содействии правительства Таджикистана состоялась церемония начала оказания гуманитарной помощи Афганистану со стороны Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

«Гуманитарная помощь, состоящая из 2,500 тонн пшеничной муки, будет доставлена в Бадахшанский регион Афганистана через контрольно-пропускные пункты таджикско-афганской границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «передача гуманитарной помощи состоится в период, когда население Афганистана, в частности жители отдалённых горных регионов, с приближением зимних холодов имеет ограниченный доступ к продовольствию».

«В настоящее время международные организации и страны-доноры не имеют доступа в данные регионы. В этой связи Таджикистан намерен предоставить свою территорию для перевозки гуманитарных грузов», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что министр обороны Казахстана Мурат Бектанов в ходе визита в Узбекистан обсудил с коллегой Баходиром Курбановым ситуацию в Афганистане.