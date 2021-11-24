Главы Минобороны Казахстана и Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

Министр обороны Казахстана Мурат Бектанов в ходе визита в Узбекистан обсудил с коллегой Баходиром Курбановым ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-служба казахстанского Минобороны.

«Существующие вызовы и угрозы региональной и глобальной безопасности, включая ситуацию в Афганистане, стали предметом обсуждения в ходе официальных переговоров Мурата Бектанова и Баходира Курбанова», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что рассмотрены актуальные направления взаимодействия двух стран в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров.

«По итогам переговоров утвержден план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2022 год. Он включает совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, участие команд в Армейских международных играх на территории Казахстана и Узбекистана, взаимные визиты для обмена опытом», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что участники многосторонних консультаций секретарей Советов безопасности по афганской проблематике выступили за сохранение постоянного присутствия Организации Объединённых Наций в Афганистане.